Модель Анжелика Тартанова помирилась с любовником, который лишил ее половины черепа

Модель Анжелика Тартанова в конце ноября попала в больницу без сознания. Девушку избили до полусмерти. Несколько дней она провела в коме, врачи удалили ей часть черепа. Спасти жизнь Анжелике удалось, но она забыла все, что произошло перед комой.

Сейчас самое страшное позади: угрозы жизни больше нет, но память девушки пока не восстановилась. Накануне Анжелика пришла на шоу Дмитрия Борисова и рассказала, что произошло, и как она себя чувствует. Зрители в студии ахнули, когда вышла Анжелика. От красавицы с длинными волосами не осталось и следа.

Девушка помнит, что жила с Дмитрием Кузьминым, которого обвиняют в избиении, но не может и предположить, из-за чего мужчина на нее напал. Более того, Тартанова говорит, что Кузьмин хороший человек и никогда ранее не делал ей ничего плохого. При этом сомнений в том, что ее избил именно Дмитрий, у Анжелики нет.

Модель на шоу Борисова пожаловалась, что обидчик не помогает ей материально и больше не участвует в ее жизни. Но не прошло и суток после эфира, как стало известно, что Тартанова решила пойти на примирение с Кузьминым.

Анжелика отозвала апелляцию на решение суда о домашнем аресте Дмитрия Кузьмина. По данным SHOT, мужчина, которому грозит до восьми лет колонии, оплатит лечение девушки и возместит ей моральный ущерб. Несмотря на примирение сторон, уголовное дело закрыто не будет.