Собянин поздравил ветеранов с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Сергей Собянин телеграммой поздравил ветеранов Великой Отечественной, жителей Москвы и Санкт-Петербурга с 82-й годовщиной освобождения Ленинграда от блокады.

Как отметил мэр, подвиг защитников и жителей осажденного города остается историей, которую невозможно забыть. И история эта живет и продолжить жить в наших сердцах.

По словам Собянина, эту память мы передаем детям и внукам, рассказывая в том числе о Дороге жизни, слушая вместе звук метронома и Ленинградскую симфонию Шостаковича.

Блокада Ленинграда продлилась 872 дня. Полностью город был освобожден 27 января 1944-го. В осажденном Ленинграде оставались более двух с половиной миллионов жителей, из них 400 тысяч детей.