Собянин: Утверждены планы работы комплекса городского хозяйства на этот год

Сергей Собянин сообщил в своем канале, что столичные власти утвердили планы работы Комплекса городского хозяйства на текущий год.

Среди этих планов указано, в частности, реконструкция объектов образования и здравоохранения, ремонт центров "Мои Документы", проведение капитального ремонта в жилых домах и замена лифтов, обустройство новых круглогодичных спортивных площадок, флагманских лыжных трасс и мест отдыха у воды.

По словам мэра, в качестве одной из основных задач поставлена своевременные ремонт, профилактика и модернизация инженерных систем Москвы.

Подробности - в посте мэра.