Два знака зодиака, под которыми рождаются неудачники

Одним по жизни сопутствует удача, и все цели достигаются легко, а другим приходится отчаянно бороться за свое счастье. Почему так? Астрологи уверены, что во многом судьба человека зависит от того, под каким созвездием он появился на свет.

С этим мнением была согласна и ясновидящая Джуна. Экстрасенс говорила, что двум знакам зодиака с первых мгновений жизни достается "черная метка" неудачника. Якобы не везет Близнецам и Скорпионам.

Близнецы умны, целеустремленны и вполне способны уверенно шагать по карьерной лестнице. Если бы не одно большое "но". Добиться успеха Близнецам мешает неуверенность в себе. Неверие в свои силы убивает все таланты этих людей. Близнецы думают, что все равно не смогут добиться высот, поэтому не стоит и пытаться. Такая позиция со временем превращает их в безынициативных лентяев, которые действительно ничего не способны достичь.

Скорпионам же звезды подарили очень тяжелый характер. Люди, родившиеся с 24 октября по 22 ноября, всю жизнь маются и изводят окружающих своим недоверием, ревностью, устраивают скандалы. При этом часто повод для конфликта Скорпионы придумывают сами. Из-за этого у них очень мало друзей, в коллективах Скорпионов недолюбливают, их стараются обходить стороной.

Все было бы не так уж плохо, если бы представители этого знака умели признавать собственные ошибки и исправлять их. Но, к примеру, разрушив один свой брак, они наступают на те же самые грабли, обзаведясь новым партнером. А значит, и эти отношения закончатся крахом. К тому же во всех бедах Скорпиона виноват всегда кто угодно, только не он сам.