Эксперт Юшков высказался о заявлениях ЕС об отказе от закупок российского газа

На каких расчётах основаны амбициозные заявления ЕС об отказе от закупок нашего газа? Чем европейцы намерены заменить российское топливо и в какую цену это им обойдётся?

Очередную попытку Евросоюза нанести удар по российской нефтегазовой отрасли Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Это порождает политический кризис внутри ЕС. Потому что любые подобные запреты должны быть одобрены всеми участниками Евросоюза", - отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео