В Кремле назвали крайне неразумным решение Евросоюза ввести полный запрет на приобретение российского газа с 2027 года. Отмены этого шага намерены добиваться Будапешт и Братислава, чьи интересы не были учтены при голосовании по вопросу об углеводородов из нашей страны. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал запрет на импорт газа из России идеологической глупостью. И это не первая и не последняя глупость, которую делают европейцы ради поддержки нынешнего киевского режима.

Репортаж Александра Панюшкина.