Российское правительство приняло целый ряд мер по поддержке изобретателей и разработчиков, чтобы их инициативы не лежали на полке, а оперативно внедрялись в жизнь. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии по вопросам интеллектуальной собственности.

Энергетика, металлургия, машиностроение и авиационная промышленность - отрасли, где инновации должны помочь обеспечить России лидерство. Для таких компаний снижены налоговые платежи, а в ряде регионов действует и нулевой налог на прибыль. Есть механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности, для регистрации прав документы можно подавать в электронном виде.