Российское правительство приняло целый ряд мер по поддержке изобретателей и разработчиков, чтобы их инициативы не лежали на полке, а оперативно внедрялись в жизнь. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на профильной стратегической сессии по вопросам интеллектуальной собственности.
Энергетика, металлургия, машиностроение и авиационная промышленность - отрасли, где инновации должны помочь обеспечить России лидерство. Для таких компаний снижены налоговые платежи, а в ряде регионов действует и нулевой налог на прибыль. Есть механизм кредитования под залог интеллектуальной собственности, для регистрации прав документы можно подавать в электронном виде.
"В прошлом году почти на треть увеличилось число заявок на регистрацию изобретений от индивидуальных предпринимателей по сравнению с прошлым периодом. А это значит, что появились новые решения для отрасли информационных технологий, для пищевой химии, для медицины, для станкостроения и целого ряда других отраслей. Положительная динамика отмечается и по товарным знакам, их количество выросло на четверть. Основная часть обращений сейчас приходится на отечественные компании. Важно продолжать этот тренд, поддерживать наших производителей, чтобы и крупные бизнесы, и небольшие предприятия во всех уголках страны могли развиваться и предлагать покупателям оригинальную продукцию", - сказал премьер.