Путин: В России никогда не забудут о страданиях всех жертв чудовищных преступлений фашизма

В России никогда не забудут о страданиях всех жертв чудовищных преступлений фашизма, конец которым положила советская Красная армия. Об этом говорится в телеграмме, которую в Международный день памяти жертв Холокоста Владимир Путин направил участникам и гостям мемориальной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

27 января 1945-го Красная армия освободила узников Освенцима - крупнейшего концлагеря смерти в нацистской Германии. О том, насколько важно помнить тех, кто погиб, и тех, кто спасал, говорили в Москве на церемонии вручения премии "Хранитель памяти". Ежегодно ее присуждают выдающимся людям нашей страны за особый вклад и работу, которая помогает донести правду о Холокосте до всех поколений.