Предводитель киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным по наиболее щекотливым вопросам мирного урегулирования. Об этом заявил во вторник, 27 января, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По словам Сибиги, которые приводят украинские СМИ, Киев рассчитывает на подписание мирного соглашения, состоящего на данный момент из 20 пунктов. Самыми животрепещущими вопросами являются территориальный и касающийся дальнейшей судьбы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Говоря об указанных вопросах, Сибига отметил, что "именно для их решения президент готов встретиться с Путиным и обсуждать это".

Ранее в Италии указали Зеленскому на неизбежность принятия условий Москвы. Итальянский вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что киевскому режиму придется признать суровую реальность и принять как факт, что "придется выбирать между поражением и разгромом".

Заговорили о возобновлении диалога с Россией и в Европе. Финский премьер Петтери Орпо уверял, что готов сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. В Госдуме в ответ на это подчеркнули, что России "ничего не нужно" от европейцев, которые "сами приползут".