Роскомнадзор заблокировал "Википедию аниме"

Роскомнадзор заблокировал в России сайт "Шикимори" (Shikimori), который называют "Википедией" для анимешников.

Как уточняет "Коммерсантъ", энциклопедия аниме попала в реестр сайтов, содержащих запрещенную для распространения в России информацию.

Формально доступ к ней ограничили с 22 января, однако реальные жалобы пользователей на невозможность попасть на сайт начали поступать только 27 января.

Ранее под блокировку в России угодил ресурс Roblox – игровая онлайн-платформа и система создания игр. Его работу ограничили после многочисленных жалоб на в большом количестве присутствует контент, негативно влияющий на детей и подростков, а также на использование коммуникационных сервисов игры мошенниками. Roblox заверил в готовности меняться ради разблокировки.

По-прежнему курсируют разные слухи вокруг потенциальной блокировки Telegram. Однако председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский подчеркнул, что "спекулировать о блокировках бессмысленно, а использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно".