Акция "Искра Надежды" собрала студентов вузов и представителей молодежных организаций

Стойкость, героизм жителей блокадного Ленинграда, а также советских воинов, прорвавших вражеское кольцо, почтили в Москве.

На Поклонной горе горели сотни бенгальских огней. Всероссийская акция "Искра Надежды" собрала студентов вузов, а также представителей молодежных организаций.

Церемония началась с минуты молчания по погибшим. Затем у стен музея Победы прозвучала легендарная 7-я симфония Дмитрия Шостаковича. Та самая, которую в дни блокады в зале Ленинградской консерватории исполняли музыканты осажденного города.

Принять участие в акции могли и пользователи соцсетей - у себя на страницах они зажгли виртуальные искры.