Макаревич* и Вайкуле решили заработать миллионы на американцах

Лайма Вайкуле и Андрей Макаревич* после начала спецоперации осудили действия российских властей. Лидер группы "Машина времени" покинул страну и уже четыре года живет в Израиле. В свою очередь латвийская певица вылила ушат помоев на россиян, заявив, что они вместе с Аллой Пугачевой кормили весь Советский Союз.

Старые приятели, оборвав все связи с Россией лишились и заработка. Но Макаревич* и Вайкуле придумали, где взять деньги. Они планируют тур по США. Артисты намерены посетить пять американских городов уже этой весной. Петь будут дуэтом. Цены на билеты поставили довольно высокие.

Как пишет "Абзац", исполнители хотят заработать не менее 14 миллионов рублей на двоих. Самый дешевый билет на шоу обойдется слушателям в 69 долларов — это около пяти тысяч рублей, а самые дорогие места продаются по 179 долларов — примерно 13,6 тысячи рублей.

Макаревич* и Вайкуле не единственные отвернувшиеся от России артисты, кто пытается найти новую аудиторию в США. Пока никому так и не удалось успешно провести тур по заокеанским городам.

Напомним, что пару лет назад в Сеть слили райдер группы "Машина времени". Список требований артистов вызвал бурную реакцию общественности. Так, музыканты просят в гримерку два литра томатного сока с сельдереем, форшмак с бородинским хлебом, курицу гриль, три бутылки теплой водки, виски и красное сухое вино. Употреблять напитки они планируют только из фарфоровых чашек и стеклянной посуды.

*Физическое лицо, признанное Минюстом России иноагентом