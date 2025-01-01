Трамп странно отреагировал на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште

В сфере мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной есть позитивные сдвиги. Об этом рассказал во вторник, 27 января, президент США Дональд Трампа.

Как заверил американский лидер, в переговорном процессе по украинскому кризису "происходят некоторые очень хорошие вещи" (цитата по ТАСС). Вдаваться в детали и объяснять, что имеется в виду, Трамп не стал.

При этом на вопрос журналистов о перспективах российско-американского саммита в Венгрии, о котором стороны договаривались еще в 2025 году, Дональд Трамп отреагировал странно, сделав вид, будто ничего не слышал.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва и Вашингтон ведут работу на экспертном уровне, чтобы новая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа стала результативной. Пока о конкретных сроках и месте ее проведения речь не идет.

Тем временем в МИД Украины рассказали, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и дальнейшей судьбы Запорожской АЭС. Российские власти пока на это никак не ответили.