Малый парад планет можно будет увидеть в последний день зимы

Февраль станет месяцем затмения Солнца и малого парада планет. Об этом рассказали во вторник, 27 января, в Московском планетарии.

Ученые предупредили, что в последний зимний месяц небо украсят яркий Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун и Меркурий. К концу февраля к ним присоединится яркая Венера, в итоге зима завершится малым парадом планет.

Руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман также рассказала, что 17 февраля с 12:57 до 17:27 произойдет кольцеобразное солнечное затмение, которое будет видно в Южном полушарии.

Ранее сообщалось, что 21 января прошел пик ромбовидного парада планет. Подобное явление, по расчетам астрономов, произойдет в третьем тысячелетии всего шесть раз. Следующий подобный парад планет можно ожидать только в июне 2235 года.

Между тем морозная погода дает возможность увидеть зрелищные явления. "Световой лес" образовался в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в ночь на 2 января. В воздухе сформировались мелкие кристаллы льда, от них отразился свет фонарей, Луны или Солнца, образовав устремленные вверх яркие лучи.