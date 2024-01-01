Юрист объяснил, чем грозит опоздание на работу из-за снегопада

Работодатель не может штрафовать сотрудника за опоздание на работу из-за снегопада, так как штрафы вообще не предусмотрены российским трудовым законодательством. Об этом рассказал во вторник, 27 января, член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов, кандидат юридических наук Евгений Машаров.

Эксперт напомнил, что Трудовой кодекс предполагает только дисциплинарное взыскание, которое может быть наложено в случае неисполнения работником трудовых обязанностей либо исполнения ненадлежащим образом.

Вопросы опозданий необходимо решать в каждом конкретном случае, причем инициатором должен выступать работник — тогда риск ответственности уменьшается. Понимая, что из-за погодных условий на дорогах образовался коллапс и вероятность вовремя попасть на работу невелика, нужно предупредить об этом начальство. По прибытии на рабочее место следует написать объяснительную записку с указанием причин.

Машаров также предупредил, что если в трудовом договоре нет пункта о возможности работать удаленно при трудностях с транспортом на фоне разгула стихии, неявка на работу или опоздание на четыре часа и более может расцениваться как прогул, сообщает РИА Новости.

В августе 2024 года Госдума озаботилась введение законодательного запрета наказывать сотрудника за опоздание на работу из-за плохой погоды. Верховный суд России не раз подчеркивал, что опоздание из-за плохой погоды — не основание для увольнения. Парламентарии решили закрепить это в законе.

Тема штрафов на рабочем месте возникала и в другом контексте. Директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина объяснила, может ли работодатель штрафовать сотрудников за прием пищи на рабочем месте.