ПВО сбила 75 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 28 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. Дежурными средствами ПВО в течение ночи на 28 января сбито 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, 24 дрона ВСУ уничтожено над территорией Краснодарского края. Шесть беспилотников ликвидировано над Республикой Крым, пять – над Белгородской, четыре – над Астраханской областью. По три беспилотника ВСУ сбито над Курской областью и акваторией Азовского моря, по два БПЛА - над Воронежской и Брянской областями, по одному беспилотнику уничтожено над Ростовской, Тамбовской и Волгоградской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что из-за атаки беспилотников в одном из районов возникло возгорание нефтепродуктов. Пожар уже потушен, пострадавших нет. Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС за самоотверженную борьбу с огнем.