Лиза Арзамасова показала полуторагодовалую дочь в своих туфлях и умилила народ

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

После рождения наследников Арзамасова не стала делать паузу в карьере. Лиза успевает уделять время и семье, и карьере. Она снимается в кино и выходит на театральную сцену, а в декабре артистка представила спектакль "Ночь её откровений".

В перерывах между спектаклями и съемками Лиза проводит время с детьми. В своем блоге она показывает, как растут Лева и Лия. У полуторагодовалой дочери актрисы уже появилась страсть к туфлям. Девочка пытается надеть мамины каблуки.

Арзамасова показала, как вместе с Лией расположилась в гардеробной. Артистка села на пол и стала помогать крохе примерять ее обувь. Сначала малышку заинтересовали яркие салатовые туфли. "Как красиво, очень красиво!" — восторженно сказала Лиза. "Очень красиво!" — повторила за мамой маленькая модница и потянулась к следующей паре.

Поклонники Арзамасовой пришли в восторг от кадров. "Мамина красавица"; "Лия вырастет копией Лизы"; "Девочки — такие девочки!"; "Сладкая какая", — умиляются пользователи Сети.

