Российская армия в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам наносит удары по военным тылам Украины и энергетической инфраструктуре. Этой ночью новые прилеты отмечены в Киеве и Одесской области. По Кривому Рогу отработал "Искандер".

Тем временем в зоне спецоперации наши войска накануне взяли под контроль село Новояковлевка Запорожской области. В зоне ответственности группировки "Север" экипаж вертолёта Ка-52М сорвал ротацию и уничтожил личный состав подразделения ВСУ. "Аллигатор" нанёс удар авиационными ракетами по вражеским целям. Все они были поражены, что позволило нашим штурмовым отрядам продвинуться вперёд.

В одном из населённых пунктов Днепропетровской области ликвидированы расчёты БПЛА противника, которые собрались для координации совместных действий. Отличились бойцы "Торнадо-С" группировки "Восток" и сравняли с землёй место дислокации неприятеля.

На Константиновском участке фронта операторы войск беспилотных систем уничтожили тяжёлый коптер и пункт управления дронами ВСУ. На Красноармейском направлении наши "птички" нанесли точный удар по роботизированному комплексу боевиков.

А танкисты-гвардейцы группировки "Центр" в очередной раз поддержали наступление передовых отрядов, ликвидировав замаскированный в лесополосе опорник неприятеля. Получив координаты от наземной и воздушной разведок, экипаж Т-72 Б3М прицельными выстрелами с расстояния в 10 километров разобрал позиции врага.

В кратчайшие сроки чинят и модернизируют вооружение и технику специалисты ремонтно-восстановительного батальона группировки "Центр". Доставлять на базу повреждённые врагом машины им часто приходится под обстрелами ВСУ. Пункт обслуживания развернут в ближайшем к линии боевого соприкосновения тыловом районе. Работа на нём идёт круглосуточно, сейчас восстанавливают БТР.