Символы и знаки. В Германии – нет, не национальный траур, но скорбное недоумение. В городе Бонне закрылся один из самых старых трактиров, "Шаумбургер Хоф" – Шаумбургский двор. Таверну на берегу Рейна открыли в 1755 году. Более 270 лет сюда заглядывала знать и представители культурной элиты – и вот на тебе.

В "Шаумбургер Хоф" любили заглянуть Фридрих Ницше, поэт Генрих Гейне, один из основателей современной географии Александр фон Гумбольдт. В 1948 году в трактире заседал Парламентский совет при подготовке Основного закона Федеративной Республики Германии. Теперь исторический трактир банкрот. Легендарный "Шаумбургер Хоф" добили рост минимальной заработной платы и высокие цены на энергоносители.

Куда серьёзнее, чем гибель исторического трактира, кризис, в котором оказался немецкий автопром, долгие десятилетия символизировавший индустриальную мощь Германии. Дорогие энергоносители готовы доконать великие германские бренды. Дональд Трамп душит пошлинами, Евросоюз – зелёной повесткой. С 2035 года ЕС запретил продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.

Глава немецкого автоконцерна Mercedes-Benz Ола Кэллениус, который также возглавляет Европейскую автомобильную ассоциацию, в недавнем интервью газете Handelsblatt заявил о надвигающемся крахе автопрома Европы, если сохранится запрет на продажу новых автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года. Глава Mercedes-Benz смотрит в перспективу, а там – стена.

А всего 15 лет назад руководители "Мерседес" раздувались от гордости, обещая, что к 2030 году все их автомобили будут питаться электричеством. "Фольксваген" в убытке – полтора миллиарда долларов. У "БМВ" и "Опеля" дела не лучше. Европейцы поскуливают – Америка душит пошлинами, по ветру пустить хочет. А что тут поделаешь? Трампу не перечь! И всё дорожает!

Последний детройтский автосалон показал всему миру, где его Трамп видел. Американские машины гордо показывали местные телеканалы, ни Европа, ни Китай новых моделей не представили. Эксперты перешептывались о том, что не велено было заезжим брендам блистать на фоне достижений американского автопрома. На автосалон совершенно неожиданно доставили танк "Абрамс".

Главная особенность этой новый модели боевой машины — контроллер Fanatec, который используют для видеоигр. То есть поклонники стрелялок вполне способны бросить в бой новый "Абрамс". Кто готов сразиться с американским автопромом? Америка прежде всего. А у остальных в действительности всё не так, как на самом деле.