Дональд Трамп провел телефонный разговор с Эрдоганом

27 января президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели разговор по телефону. Они обсудили ситуацию в Сирии, обстановку в секторе Газа и работу "Совета мира". Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение прекращению огня в Сирии и наблюдает за отношениями стран. В Анкаре также надеются на плодотворную работу "Совета мира" по Газе.

Также лидеры государств обсудили торговые отношения, в частности в оборонной промышленности. "В ходе разговора Эрдоган заявил, что его страна продолжит предпринимать шаги по укреплению сотрудничества Турции и США", — передает слова президента Турции канцелярия.

16 января Трамп пригласил Эрдогана в "Совет мира".