Трамп заявил, что у США очень сильные позиции в Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США обладают сильными позициями в Венесуэле и собираются получить большую прибыль от продажи венесуэльской нефти. Об этом он рассказал журналистам во время своего визита в штат Айова 27 января.

"Я скажу вам, что теперь у них все будет лучше, чем когда-либо, чем когда-либо было. И мы заработаем для них много денег", — передают слова американского лидера журналисты.

Президент США отметил, что они прекрасно работают с Венесуэлой и ее лидерами. 24 января Трамп назвал отношения с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес великолепными.