Двухэтажный дом загорелся в Якутии, погибли пять человек

В ночь на 28 января в селе Нюрбачан загорелся двухэтажный частный дом. По предварительным данным, причиной стала неисправность проводки. К моменту прибытия пожарных дом был охвачен огнем полностью, сообщают в МЧС региона.

Жители дома не смогли выбраться самостоятельно. Из-за сильного задымления и мороза около -38 градусов доступ внутрь для спасателей был практически заблокирован.

Пятеро человек погибли — среди них трое детей. Двое получили сильнейшие ожоги, за жизнь взрослого и ребенка сейчас борются врачи, установили в МЧС Якутии.

На месте происшествия до сих пор проводятся работы. Нюрбинский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело.