Россияне активно записываются на военную службу по контракту

В пунктах отбора на военную службу по контракту идёт активная работа по комплектованию новых подразделений. Войска беспилотных систем будут полностью сформированы в 2026 году. От желающих нет отбоя. Перед отправкой в зону СВО в течение трёх месяцев новобранцы проходят обучение и тренировки в условиях, приближенных к боевым. Полученные навыки пригодятся им впоследствии и на гражданке.

Подразделение БПЛА приступает к работе. Сначала собирают разведывательный дрон, затем запускают его в небо. Меньше чем через минуту "птица" обнаруживает позиции и бронетехнику противника.

Наготове у наших бойцов уже несколько ударных беспилотников с боезарядом. И вот результат. Танк и бронемашина выведены из строя. Личный состав противника понес тяжелые потери. Но пока что это только тренировка. Так на полигоне в условиях, максимально приближенных к реальности, учат будущих операторов, инженеров войск беспилотных систем. Сейчас это одно из самых востребованных и высокотехнологичных направлений в российской армии. Именно потому среди тех, кто заключает контракт с Министерством обороны, так много желающих попасть в новый род войск.

"Это наиболее перспективный вид войск, который активно сейчас развивается, в том числе навыки, которые молодые люди получают здесь, применимы также и на гражданке после окончания военной службы. На полигоне личный состав отрабатывает практические навыки пилотирования, а также отрабатывает навыки по применению ударных дронов, fpv-дронов", - отметил Павел Порохонько, заместитель командира отдельного полка беспилотных систем МВО.

Подготовка занимает около трех месяцев, а затем уже укомплектованные расчёты отправляют в зону СВО. Но путь в Вооруженные силы начинается с пункта отбора. Желающих служить в новом роде войск тестируют прямо на месте. Для этого используют симулятор управления беспилотником. Опытные инструкторы проверяют аналитические способности, вестибулярный аппарат, мелкую моторику рук. Приоритет отдают тем кандидатам, которые занимаются авиамоделированием, разбираются в радиотехнике или уже имеют небольшой опыт пилотирования на "гражданке".

"С моим знакомым занимались съемкой свадеб. У нас были две камеры и один беспилотник. Кто-то из нас летал на беспилотнике, и мы чередовались так. Полетали на компьютере. Я показал свои навыки, то есть у меня опыт есть. И я решил свой гражданский опыт, который я получил, летая на беспилотниках, внедрить его в структуру военную", - рассказал кандидат.

И похожая история у 18-летнего Ивана. Раньше полеты на собственном дроне для него были просто увлечением, теперь - возможность помочь своей стране. "У меня на передовой линии очень много друзей находится сейчас. Некоторые в разведке, некоторые штурмовики. И с помощью них я им могу давать более точную навигацию, где находится противник и также обезопасить их жизни", - рассказал он.

А вот Денис уже был в зоне СВО в должности штурмовика, освобождал Артемовск. И он, конечно, лучше многих понимает, насколько сильно изменилась тактика ведения боевых действия. Именно поэтому решил вернуться на передовую, но уже в новом качестве.

"Кардинально, изменилась. То есть сейчас уже так не походишь, как раньше по лесополосам. Сейчас на земле мало что уже решается, все решается в небе. Все передвижения тоже там решаются", - говорит он.

Важно, что после возвращения из зоны СВО бойцы смогут применить свои навыки и в мирной жизни. Они фактически получают не только военную, но и гражданскую специальность.

"Можно вести геологическую разведку, что у нас в нашем регионе востребовано. В Кузбассе ведется разведка дронами мест возможных раскопок месторождений угля", - отметил кандидат Александр.

Государство активно поддерживает семьи защитников Родины. Это и льготы, и различные социальные меры. Ну а сами военнослужащие получают достойное жалованье. При заключении контракта предусмотрены и единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве дополнительно положена выплата миллион 900 тысяч рублей.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"