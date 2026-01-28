С 1 января в России проиндексируют социальные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий и участникам Великой Отечественной войны (ВОВ).

Со следующего месяца инвалиды первой группы будут получать 6 157 рублей, а инвалиды войны и участники-инвалиды ВОВ – до 8 794 рублей, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Выплаты коснутся всех получателей, в том числе детей-инвалидов.

Ветераны боевых действий получат 4 839 рублей, а обычные участники ВОВ - 6 596 рублей.

Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, повышение происходит в автоматическом режиме.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что индексация выплат происходит в стране регулярно, несмотря на обстоятельства. Многие уже не воспринимают это как достижение, но напрасно, считает заместитель председателя российского Совета безопасности России.