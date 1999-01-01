Трёхдневный траур объявили по жертвам пожара в Якутии

В Якутии пять человек погибли минувшей ночью во время пожара.

Трагедия произошла в селе Нюрбачан на улице Ломоносова. Огонь охватил двухэтажный деревянный дом, он выгорел полностью на площади 91 квадратный метр, сообщили в региональном главке МЧС.

Пожарные не сразу смогли попасть внутрь из-за сильного задымления и высокой температуры.Также затруднял работу спасателей 40-градусный мороз.

На месте тушения обнаружили пятерых погибших - трое детей 2011, 2014 и 2023 годов рождения, их мать и родственник, пишет "Комсомольская правда".

Еще двое пострадавших – женщина 1999 года рождения и девочка 2021 года рождения - с тяжелыми ожогами были доставлены в больницу. Они сейчас в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Предварительной причиной пожара является короткое замыкание.

В Нюрбинском районе Якутии объявлен трехдневный траур. Глава района Алексей Иннокентьев выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

"Потеря многообещающего молодого поколения, целой семьи – это очень печально и тяжело для нашей области. Ни один человек не может смириться с этой ужасной утратой", - написал он в своем Telegram-канале.