Ксения Бородина сообщила о расставании: "Теперь все придется делить"

Ксения Бородина прославилась, когда на экраны вышел телепроект "Дом-2". Теперь она считается одной из самых популярных и востребованных ведущих. Кроме того, у нее множество подписчиков в социальных сетях. Ксения регулярно общается с ними, обсуждая самые разные вопросы.

Например, она не прошла мимо известия, что знаменитая модель Белла Хадид теперь одинока. "Белла Хадид и ее ковбой расстались. После почти двух лет отношений и череды "пауз" пара объявила о разрыве", - сообщила Бородина.

Она отметила, что ради любимого мужчины одна из самых востребованных и успешных моделей мира решилась на большие жертвы. "Вспомнилось, что ради отношений Белла кардинально изменила жизнь: переехала в Техас, отказалась от карьеры манекенщицы, поселилась сначала у бойфренда в доме на колесах, затем купила жилье, а также вложила огромное состояние в дорогостоящих лошадей (кстати, теперь это все придется делить)…" - поведала Ксения в своем официальном телеграм-канале.

В заключение телеведущая обратилась с вопросами к подписчикам. "Можно ли сохранить отношения, когда партнеры из совершенно разных миров? И стоило ли жертвовать карьерой ради любви?" - спросила ведущая.

Отметим, что в Сети многочисленные поклонники до сих пор неоднозначно относятся к третьему мужу Ксении Бородиной, блогеру Николаю Сердюкову. По их мнению, ведущая вышла замуж за альфонса, и брак этот скоро распадется.

