ВС России уничтожили командный пункт украинских пограничников в Сумской области

ВС России поразили командный пункт украинских пограничников в Сумской области. Объект уничтожен комплексным огневым ударом, сообщили в российских силовых структурах.

Силовики уточнили, что речь идет о командном пункте пятого погранотряда государственной пограничной службы Украины в Середино-Будском районе. Противник понес потери среди офицеров, добавил источник РИА Новости.

Ранее Минобороны сообщало об успешных действиях на этом направлении подразделений группировки "Север". По данным военного ведомства, только за минувшие сутки ВС России уничтожили в этом районе более 170 украинских боевиков, четыре склада боеприпасов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.