Дима Билан потерял свою малышку: "Все произошло очень быстро"

44-летний Дима Билан официально никогда не был женат, детей у него тоже нет. О своей личной жизни певец предпочитает не распространяться, однако не скрывает, что обожает животных. Дома у него живет взятый из приюта кот Шахтер, а также год назад артист приобрел шиншиллу по кличке Плюша.

Однако сейчас популярный исполнитель сообщил печальную новость: шиншилла умерла. Малышка скончалась от полученных травм, когда самостоятельно выбралась из клетки и с разбегу ударилась о стекло в двери. "Все произошло очень быстро", - сообщил Дима Билан.

По его словам, пока он был днем на работе и встречах, шиншилла освободилась и бегала на свободе. А вечером, вернувшись домой, певец обнаружил открытую клетку и малютку. Он обратил внимание, что на носу шиншиллы была рана, но внешне она казалась "целой". Артист подчеркнул, что все равно связался с ветеринаром, получил все инструкции.

Однако потом Плюше стало хуже. "Сильная вялость, она начала заваливаться на бок", - отметил певец. Пришлось ехать в специализированную клинику, до которой 60 километров по пробкам из-за снегопада. В больнице за шиншиллу боролись четыре часа, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Сначала я грешил на Шахтера: хищник, инстинкты, мало ли. Но, как оказалось, вероятнее всего, когда шиншилла выбралась из клетки, она с разбега врезалась в панорамное окно. Отсюда рассеченный нос и такие тяжелые последствия", - рассказал артист в своем официальном телеграм-канале.

В заключение Дима Билан признался, что ему грустно, и призвал всех быть осознанными при покупке экзотических животных, ведь не в каждой ветеринарной клинике им смогут помочь.

