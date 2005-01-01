Овечкин побил очередной рекорд НХЛ

Шайба Александра Овечкина в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с "Сиэтлом" стала рекордной для российского форварда "Вашингтона". Нападающий столичной команды обновил собственное достижение по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Россиянин отличился на 43-й минуте. После его гола счет стал 3:1 в пользу "Сиэтла". Это 919-я шайба Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, форвард "Вашингтона" является рекордсменом по этому показателю.

В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола). В 2018 году Овечкин в составе "Вашингтона" стал обладателем Кубка Стэнли. Сорокалетний хоккеист выступает за "Вашингтон" с 2005 года, напоминает ТАСС.