Совет Федерации открыл весеннюю сессию

Совет Федерации сегодня открыл весеннюю сессию. На первом в этом году заседании сенаторы определили повестку и план работы. В списке приоритетных задач - помощь семьям с детьми, а также поддержка бойцов СВО. В том числе реабилитация и возвращение к мирной трудовой жизни.

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко подчеркнула: участники спецоперации и их семьи должны быть уверены в том, что все права и интересы государство защитит в полном объеме.

"Все меры, действующие сегодня, сохранятся для этой категории наших граждан, наших героев и по завершении боевых действий. Мы планируем рассмотреть ряд законопроектов, разработанных по итогам общения с участниками СВО, а наша профильная рабочая группа будет действовать как группа незамедлительного законодательного реагирования, откликаясь на запросы действующих военнослужащих и ветеранов", - отметила Матвиенко.