Рекорды по суточному числу осадков фиксируют в регионах России

Снегопады, заносы, гололедица - российские регионы во власти циклонов. Рекорды по суточному количеству осадков - сразу в нескольких городах, в том числе и в столице. Синоптики отмечают - сугробы будут расти до пятницы и превысят 60 сантиметров. Городские службы работают в круглосуточном режиме.

С утра москвичи протаптывали тропинки на тротуарах и откапывали автомобили, лопата - сейчас один из самых популярных товаров в супермаркетах. Коммунальщики трудятся круглосуточно - улицы и дворы очищали всю ночь - на дороги вышли колонны снегоуборочной и погрузочной техники.

К уборке вновь подключились многие городские службы. Энергетики на посту с самого утра. Работа организована серьёзно: в этой утеплённой палатке создали штаб, чтобы согреться и отдохнуть. Главное - правильная экипировка и запас самых подходящих для сугробов лопат.

После уборки на улицах вырастают сугробы местами выше человеческого роста - энтузиасты даже создали карту московских снежных холмов. Главным из них вновь стала знаменитая Миусская снежная дюна недалеко от станции метро Белорусская. Сюда традиционно вывозят снег с центральных улиц. Гигантский сугроб обрёл особенную популярность после предыдущего январского снегопада - здесь снимали фото и видео, катались на ледянках и даже проводили вечеринки. Спустя несколько дней гору разобрали, но накануне она выросла вновь.

У Миусской дюны есть даже свой канал в соцсетях, а на карте Москвы она уже отмечена как достопримечательность. Сейчас участок перекрыт для пешеходов и автомобилистов, но фанаты горы ждут момента, чтобы прорваться за ограждение и заснять контент. За сутки в столице и области местами выпала половина месячной нормы осадков, и снег продолжает идти.

Снегопады - по всей России. В Нижнем Новгороде уборка улиц - в усиленном режиме. А это Якутия. Сугробами и морозами здесь никого не удивишь. Вот так хозяйки сушат белье в -50.

Снежно даже на юге. На трассах Ставрополья - практически нулевая видимость. Некоторые участки пришлось перекрыть. Заметает и трассу "Дон" недалеко от Ростова - движение здесь затруднено, гололедица, образовались заторы.

Но всегда есть те, кто умеет радоваться даже непогоде. Например, на набережной Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае теперь можно кататься на коньках.