Собянин: Более 110 услуг и сервисов запустили и модернизировали на mos.ru за год

Более 110 услуг запустили или модернизировали на столичном портале mos.ru в минувшем году. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, главным событием стал новый сервис, который позволяет без наценки и комиссии купить билеты в городские театры, музеи, концертные залы, на выставки.

Благодаря проекту "Моспитомец" жители мегаполиса теперь могут взять кошку или собаку из приюта, заранее посмотрев их анкеты в едином онлайн ‑ каталоге. Ещё один важный раздел объединил всю самую важную информацию, услуги и сервисы для родителей и детей - от младенческого возраста до студенчества.