Тигр выплюнул из пасти кошку на глазах жительницы Приморья

В Приморье этой зимой участились случаи выхода амурских тигров к людям. С начала года специалисты поймали уже семь полосатых хищников. Каждого осмотрели ветеринары. И при необходимости животные проходят реабилитацию перед возвращением в дикую природу.

Этот десятилетний самец амурского тигра не раз попадался на камеры наблюдения вблизи населенных пунктов. Он ходил на трех лапах, поэтому специалисты приняли решение отловить зверя и попробовать спасти ему жизнь.

Но ветеринарный осмотр показал, что у взрослого хищника многочисленные заболевания, не совместимые с жизнью. Январь для специалистов по отлову и реабилитации тигров стал горячим месяцем. Из дикой природы изъяли уже 7 конфликтных особей.

Сообщения о тиграх поступают на горячую линию из разных районов края. Одни видели следы вблизи поселков, другие встретились с хищником на дороге, у третьих задавили собаку. За месяц позвонили более 90 раз. Но это меньше, чем в прошлом году.

"Когда мы видим, что выходы становятся регулярными, или мы видим признаки или наличие у животных травм или заболеваний, мы производим отлов. В этом году практика показывает, что, если действительно тигр начинает посещать населенные пункты, изъятие производится в первые сутки", - отметил Филипп Шутов, заместитель министра лесного хозяйства Приморского края.

Жители Андреевки вечером не отпускают детей гулять, в школу возят на машинах, да и взрослые лишний раз стараются не выходить на улицу в темное время суток. Все из-за полосатого гостя.

Чаще всего следы тигра наблюдают возле мусорки. В нескольких метрах уже жилые дома. Жители не отрицают, что здесь и бродячие собаки, и беспризорный скот. Но тигры в Андреевке, по словам местных, едят даже бродячих кошек.

Как хищник выплюнул из пасти кошку Наталья видела, когда возвращалась домой с работы в шесть вечера. Тигр сидел примерно в пяти метрах от нее.

"Шок, а больше ничего и не сделаешь, я как стояла на одном месте, так и стояла, и все. Я ни слова ни сказать, ничего, он на меня посмотрел и пошел дальше", - рассказала она.

В Андреевке после этого отловили двух тигров. Молодых самца и самку. Они оказались полностью здоровы. На таких хищников надевают спутниковые ошейники, и сразу выпускают в тайгу подальше от людей. В этом году в дикую природу вернули пять особей.

На особом контроле в центре реабилитации — маленькие тигрята. Их обнаружили одних, без самки, на севере края. Двух малышей спасти не удалось, еще два силами ветеринаров центра уже идут на поправку.

Причины того, что тигры выходят к людям, не меняются, говорят специалисты. Хищников привлекает лёгкая добыча и мусорные свалки на неосвещённых улицах. Число конфликтных ситуаций выросло и из-за африканской чумы свиней, которая подорвала численность дикого кабана. Поэтому сейчас биологи принимают все меры, чтобы восстановить популяцию этих копытных.