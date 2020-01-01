Фермеры из стран Европы – в частности, из Германии – скоро "понесутся" в Крым. Они только ждут завершения конфликта на Украине, уверен глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Немецкий политик признался, что сам бы хотел поселиться в Крыму. Он пояснил, что сейчас в Европе – в Германии, во Франции, в Нидерландах – много недовольных фермеров. Если власти России хотят их привлечь, могли бы дать им возможность покупать землю, открывать свое дело. Это пошло бы на пользу и России, и крымчанам, считает Нимайер.

Политик из ФРГ впервые посетил полуостров еще в 2020 году, он был в Крыму несколько раз. Нимайер ожидает в будущем волну миграции из Европы, к которой хочет присоединиться сам – так как Крым ему нравится. Конфликт скоро закончится, и на полуостров понесутся все, кто хочет инвестировать, приводит слова немецкого политика РИА Новости.