Богомолов дал серьезный ответ на бойкот мхатовцев: вот что он сказал

На днях министр культуры России Ольга Любимова объявила, что после смерти Игоря Золотовицкого место ректора Школы-студии МХАТ займет Константин Богомолов. Однако назначение многие не приняли.

Студенты и выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против Богомолова на посту ректора. По их мнению, преемником Золотовицкого может стать только тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии.

Молодежь поддержали Юлия Меньшова, Дмитрий Певцов, который репостнул Меньшову, Марьяна Спивак, Андрей Бурковский и другие знаменитые артисты.

Сам Константин Богомолов долго отмалчивался, но наконец прокомментировал бойкот, который ему устроили мхатовцы. Режиссер дал понять, что не собирается отступать.

"Это новый этап. С одной стороны, я рад и благодарен за доверие. С другой — прекрасно понимаю, что не имею права подвести. Причем не только министра. Я не имею права подвести своих учителей, своих мастеров, театр в целом, русский театр", - заявил Богомолов.

Режиссер сообщил, что уже встречался с педагогами Школы-студии МХАТ. По его словам, он не почувствовал с их стороны "ни капли негатива". "Как правило, сложности возникают не внутри, а вокруг — из-за ревности, амбиций, страхов. Иногда — из искреннего беспокойства, которое со временем проходит. Но я, напротив, увидел заинтересованность и надежду, что мне удастся не только сохранить, но и приумножить традиции великой русской актерской школы. Честно говоря, я не ощущаю каких-то серьезных внутренних конфликтов или напряжений", - сообщил режиссер.

Он в пух и прах раскритиковал коллективное письмо, направленное против его назначения, передают "Известия".

"Я вообще не любитель эпистолярного жанра. Коллективные письма, особенно анонимные, жалобы, пересказы — это не мой способ существования. Я человек дела... Рассуждения о "своих" и "чужих" кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского... Все эти разговоры — пустое переливание из пустого в порожнее. Они превращают Школу-студию в некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить "чужим". Это абсурд. По такой логике вообще ни один театр не имел бы права приглашать нового художественного руководителя".

