ВС России нанесли массированный удар по узлам связи и разведки в Одесской области

Почти полсотни беспилотников "Герань-2" было задействовано в ночной скоординированной атаке ВС России по Одесской области. Украинской ПВО удалось перехватить лишь 5 дронов, остальные успешно достигли своих целей, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, главным направлением удара стала база 22-й радиотехнической роты ВМС Украины. К объекту устремились примерно 25 "Гераней", 21 беспилотник в итоге достиг цели. В результате поражена система дальней связи – это, как отмечает Лебедев, критично для морского и прибрежного контроля. Кроме того, сообщается о существенном уроне личному составу. Атака, фактически, ослепила один из узлов управления и наблюдения в южном секторе.

Второй целью стал центр спутниковой и радиотехнической разведки ВСУ "Овидиополь-2" в Великодолинском. Это один из элементов цепочки приема, обработки и ретрансляции данных, в том числе по акватории Черного моря, пояснил эксперт. По его данным, по объекту отработали около 17 беспилотников.