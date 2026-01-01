Маск назвал главу МИД Польши слюнявым идиотом

Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил бизнесмена Илона Маска в "военных преступлениях" из-за России.

Польский чиновник потребовал отключить спутниковую систему Starlink на Украине, поскольку русские якобы начали использовать ее для запусков дронов.

"Эй, крутой парень Маск <…> Заработок на военных преступлениях может серьёзно ударить по твоему бренду", - обратился Сикорский к основателю Starlink.

Маск, в свою очередь, не понял нападок из Варшавы и напомнил, что украинцы не могут обойтись без этой спутниковой системы, так как Starlink – основная связь украинских военных.

"Этот пускающий слюни имбецил даже не осознает, что Starlink - это основа военной связи Украины", - ответил ему Маск.

Ранее сообщалось, что контракт Украины со Starlink действует до 30 октября 2026 года.