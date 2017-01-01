Актриса Анна Ардова победила рак - Mash

56-летняя Анна Ардова официально в III клинической группе — это пациенты, которые прошли через радикальное лечение рака. В 2017 году ей полностью удалили правую почку из-за опухоли.

В настоящее время популярная актриса в устойчивой ремиссии, утверждает Mash.

Артистка все эти годы наблюдается у врачей — свежее обследование выявило доброкачественное образование и аутоиммунное заболевание. Однако состояние Ардовой стабильное.

Отметим, что о своем смертельно опасном заболевании актриса предпочитает не распространяться. Однако недавно она призналась, что сделала блефаропластику. Анна очень довольна результатом.

Актриса ведет активный образ жизни, занимается спортом, тщательно следит за питанием. Так, Ардова каждое утро делает зарядку, обливается холодной водой. Когда есть возможность, несколько раз в неделю занимается йогой. Популярная актриса подчеркнула, что крайне серьезно относится к здоровью, тщательно за ним следит. Так, каждый год она полностью обследуется.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>