Жители Украины в отчаянии. Они сами называют лидера страны Владимира Зеленского фашистом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как сказала Захарова в эфире радио Sputnik, это вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества. Дипломат напомнила, что происходящее на Украине назвала фашизмом и экс-премьер Юлия Тимошенко, которую никак не заподозришь в симпатиях к России.

Захарова также пояснила, с какой целью Зеленский устраивает террористические атаки на российские регионы. Дипломат считает, что он преследует цель срыва переговоров о мирном урегулировании конфликта. Представитель МИД подчеркнула, что воздушные атаки киевского режима не имеют никакой военной ценности – это террористические удары по мирным гражданским объектам.