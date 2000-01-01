Сенатор Вайнберг ушёл в отставку ради участия в СВО

Сенатор от Нижегородской области Александр Вайнберг досрочно сложил свои полномочия, чтобы принять участие в специальной военной операции.

"С самого начала СВО Вайнберг активно помогал фронту, участвовал в сборе гуманитарной помощи, неоднократно выезжал "за ленточку", - сообщил спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин

В Совфеде решение Вайнберга поддержали. Сенаторы будут рады вновь видеть Александра Владленовича в своих рядах после окончания СВО, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Александру Вайнбергу 64 года. В 1990-1994 годах он был гитаристом группы "Любэ". В политику пришел в 2000-х годах: сначала работал в заксобрании Нижегородской области, в 2011 году перешел в Совфед. За это время он переизбирался трижды. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2026 года.