Собянин: Более 26 тыс. приборов наружного освещения установят в этом году

Москва входит в тройку самых освещённых мегаполисов планеты. И, как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, в этом году планируется добавить ещё около 26 тысяч новых приборов - прежде всего, во дворах, на детских и спортивных площадках.

Архитектурно - художественная подсветка украсит более сотни объектов - это фасады зданий, мосты и памятники. При этом благодаря энергосберегающим технологиям и умным системам управления потребление ресурсов практически не растёт.

Высоким стандартам соответствуют и навигационные указатели на улицах. Текст хорошо читается, кроме того, они органично встроены во внешний облик столицы.