Украинские беспилотники дважды атаковали Севастополь

Стали известны детали воздушной атаки киевского режима на Севастополь. Как сообщил в Telegram губернатор города федерального значения Михаил Развожаев, за минувшую ночь и утро было две атаки ВСУ. В общей сложности силы ПВО и Черноморского флота сбили 10 украинских дронов.

По данным Развожаева, обломки беспилотников упали в городской черте. В частности, повреждены крыши частных домов возле образовательного центра имени Ревякина. Дети были в укрытии, пострадал оказавшийся на улице рабочий, он получил осколочное ранение ноги.

В одном из ТСН в районе Фиолента осколки от сбитого БПЛА упали на крышу частного дома, а также повредили забор. В районе Университетской обнаружен двигатель сбитого дрона. А на проспекте Героев Сталинграда в одном из домов осколок разбил окно.