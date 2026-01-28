На Олимпийских играх-2026 выступят 13 российских спортсменов

Стали известны имена 13 российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
- Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание);
- Алена Крылова и Иван Посашков (шот-трек);
- Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки);
- Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
- Никита Филиппов (ски-альпинизм);
- Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт);
- Семен Ефимов и Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).
Наши спортсмены выступят в нейтральном статусе, передает РИА Новости.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.