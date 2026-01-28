На Олимпийских играх-2026 выступят 13 российских спортсменов

Стали известны имена 13 российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.

- Аделия Петросян и Петр Гуменник (фигурное катание);

- Алена Крылова и Иван Посашков (шот-трек);

- Дарья Непряева и Савелий Коростелев (лыжные гонки);

- Ксения Коржова и Анастасия Семенова (конькобежный спорт);

- Никита Филиппов (ски-альпинизм);

- Дарья Олесик и Павел Репилов (санный спорт);

- Семен Ефимов и Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

Наши спортсмены выступят в нейтральном статусе, передает РИА Новости.

Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.