Собянин: Москва поддерживает разработки в области протезирования и реабилитации

Мэр столицы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале рассказал о разработках для улучшения качества жизни участников СВО. Столица поддерживает инновации в области реабилитации и адаптации.

"Сегодня большим спросом пользуются инновации, способные вернуть людям, перенёсшим травмы или тяжёлые заболевания, возможность вести активный образ жизни. Они помогают в том числе вернувшимся с СВО. Разработки создаются при участии программ "Академия инноваторов", "Новатор Москвы" и центра ассистивных технологий "Феникс", - говорится в сообщении.

Ранее Собянин рассказал, как московская система соцзащиты помогает ветеранам СВО. Помощь в реабилитации военнослужащих - приоритетная задача. Уникальный центр протезирования конечностей для военнослужащих с последствиями военной травмы действует в клиническом центре "Вороново".