Мощный пожар тушат в цеху под Истрой

Уже 6 часов пожарные борются с возгоранием в цеху производственного здания под Истрой. Огонь охватил почти 4 тысячи квадратных метров.

Округу заволокло дымом, который валит из-под крыши пластико-литейного цеха. Часть кровли - около тысячи квадратных метров - обвалилась. В воздухе стоит едкий химический запах.

Глава округа попросила местных жителей не выходить на улицу. И закрыть окна. На месте работают 47 пожарных и 16 единиц спецтехники. Полтора часа назад им удалось ликвидировать открытое горение. Предположительно, пожар начался, когда рабочие пытались растопить печь, чтобы согреться.