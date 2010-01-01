В Подмосковье раскрыли серию убийств 15-летней давности

В Подмосковье раскрыта серия убийств почти 15-летней давности. Тогда женщина с дочкой и мужчина переписали свои квартиры на одного и того же человека, а после таинственным образом исчезли. Раскрыть преступление сразу не удалось, но совсем недавно в столичном аэропорту был задержан приезжий из США. Кем он оказался и как следователи спустя столько лет вышли на его след?

В общем, типичный сын маминой подруги. Такой и в хозяйстве поможет, и всегда поддержит беседу. 88-летняя Арина Ташкевич говорит: опознать предполагаемого убийцу в этом молодом человеке с фотографии не могла ни при знакомстве, ни при последующем общении. Уж больно долго втирался в доверие. А появился в ее доме в Новогиреево ещё в 2010. Якобы снимал комнату у женщины с ребёнком, двумя этажами ниже.

"Сначала пропала девочка, она перестала в школу ходить. Эта которая инвалид, она не выходила вообще. Он сделал хитро, он, оказывается, с ней жил. И он подал заявление в милицию, что она пропала. Я не знаю, по воздуху что ли полетела, я не знаю", - рассказывает Арина Ташкевич.

Вот только перед странным исчезновением женщина успела оформить на квартиранта завещание. В 2011 следователи обнаружили труп бывшей владелицы в чемодане на дне озера в Воскресенске. Видимо, из-за отсутствия прямых улик сосед Андрей остался на воле и постепенно начал втираться в доверие уже к пенсионерке. Сначала помог выселить арендатора из второй квартиры бабушки в Медведково, когда тот перестал вносить плату. Сделал ремонт и предложил сдавать жилплощадь, деля прибыль. А после и вовсе надавил на жалость, ссылаясь на то, что сирота.

Ещё Андрей возил пенсионерку на ее дачу, которая впоследствии также перешла в его имущество. Правда, в 2024 году на участок СНТ приехали дознаватели, вызвали на место Арину Дмитриевну и обнаружили в яме труп мужчины. Как выяснилось позже, приятеля полезного соседа, перед смертью переписавшего на него своё имущество. Почувствовав, что дело пахнет жареным, мошенник успел переоформить документы всех квадратных метров на внезапно оживших родителей и скрылся за границей.

Сейчас Андрею предъявлено обвинение в 3 убийствах и в 3 эпизодах мошенничества с недвижимостью. Ему грозит вплоть до пожизненного заключения. Не исключено, что в рамках следствия могут всплыть и ранее не известные эпизоды. А пока пенсионерка вместе с адвокатом пытаются признать передачу имущества незаконной.