Более 400 площадок работают в рамках проекта "Зима в Москве"

Километры трасс, кубометры льда и снежные городки! Город сейчас превратился в огромное и очень снежное фестивальное пространство: более 400 площадок открылись в рамках проекта "Зима в Москве". Любители прокатиться на лыжах, коньках или даже сноуборде смогут это сделать, не покидая столицы. А кто только подумывает заняться зимним спортом, самое время воплотить мечту в жизнь - пока снег не растаял.

Тяжелый зимний пуховик и плотные штаны. Эти лыжники, конечно, еще не профессионалы. Да и рекорды бить не собираются. Многие на лыжи только что встали.

"Именно с таких мероприятий и начинается путь больших спортсменов. Я в своем детстве не знал, что стану олимпийским чемпионом. Но приезжал на разные соревнования и каждый старт для меня - решающее значение", - отметил Никита Крюков, лыжник, олимпийский чемпион.

Соревнования проходят на уникальной лыжно-биатлонной трассе в Лужниках, почти в самом центре столицы. И чтобы прокатиться по ней, совершенно необязательно быть спортсменом и заниматься в секции. Достаточно желания. Если нет инвентаря, тоже не беда. Рядом работает пункт проката. Выдают лыжи, ботинки и даже биатлонное оборудование. Можно тренироваться самостоятельно или с инструктором. И все это в рамках проекта "Зима в Москве".

"Здесь достаточно равнинная трасса как раз для любителей, для начинающих лыжников, школьников. Эта трасса - прекрасная возможность получить первые навыки, опыт, такую легкую борьбу и положительные эмоции", - отметил Алексей Петухов, лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр.

Здесь же в "Лужниках" появился склон для любителей экстремальных видов спорта. Сноубордисты скользят по перилам и выполняют завораживающие трюки. Опытные спортсмены проводят мастер-классы. И что важно - бесплатно.

"Он самый доступный. Для этого не нужно ехать в горы, не нужны большие трассы. Достаточно найти клочок снега. Поставить пару перил, пару боксов, трамплины и уже кататься. Тут мы даем возможность человеку в хороших условиях прийти покататься, попробовать. Здесь все очень дружелюбные, все подскажут, во всем помогут", - рассказал Денис Леонтьев, российский сноубордист.

А на противоположной стороне Москвы-реки, на Воробьевых горах, расположился современный горнолыжный комплекс. Это четыре спуска разной сложности. Самый экстремальный подходит для соревнований, в том числе международных. Еще два склона - для обучения новичков. И последний самый широкий для тех, кто уже чувствует себя уверенно.

"Зима в Москве выдалась снежной — самое время для активного отдыха на свежем воздухе. В каждом округе найдутся варианты по душе: катки, лыжные трассы и другие зимние развлечения. Столица в этом году предлагает лыжные трассы общей протяженностью свыше 700 км, почти 1 300 катков, 231 ледяную горку и снежный городок. От гигантского катка в "Коломенском" до самых длинных лыжных трасс в Бутово, от центра до окраин — Москва подготовила множество локаций для зимнего досуга", - сообщил Собянин.

И все это проект "Зима в Москве", который объединяет более 400 площадок. Не только спортивные мероприятия, но и культурные. Концерты, выставки, ярмарки и экскурсии. К проекту присоединились уже сотни тысяч москвичей.