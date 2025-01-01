Россияне активно скупают осиновые колья от вампиров

Спрос на магические атрибуты в России вырос за последний год на 50%. Особым спросом пользуются осиновые колья от вампиров, передает ТАСС.

По подсчетам IT-компании АТОЛ, в 2025 году спрос россиян на обереги и осиновые колья вырос от 2 до 4 раз. Доля продаж этих аксессуаров в выборке составила 36%. Хотя платить за них россияне готовы на 33% меньше, чем в прошлом году, — около 498 рублей.

Вырос спрос на руны — их покупают на 54% чаще. Активно скупают россияне стеклянные шары и кукол вуду. Неожиданно сдали позиции карты Таро, они стали продаваться на 5% хуже. А самой высокой популярностью пользуются именно осиновые колья — средний чек за них составил 333 рубля.