Подруга раскрыла секрет стройности Леры Кудрявцевой: "Таблетки "просируши"

Известная ведущая Лера Кудрявцева и юрист Екатерина Гордон стали новыми гостями шоу Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай!". По задумке, на программе подружки раскрыли секреты друг друга.

Катя Гордон откровенно рассказала, как ее приятельница, имея хороший аппетит, умудряется годами сохранять великолепную форму. По ее словам, Лера Кудрявцева после приема пищи пьет специальные препараты, которые ускоряют метаболизм и помогают быстро опорожнить кишечник.

"Весь шоу-бизнес сидит на уколах, а она себя любит, поэтому на травках. У нее есть таблетки „просируши“ — таблетки, которые ты поел, сделал это и как будто ничего не было", - рассказала Гордон.

Лера Кудрявцева не стала отпираться. "Про таблетки правда. Я купила их в Дубае, там просто травы. Если пережрал, то одну таблетку выпил и нормально", - рассказала популярная ведущая.

В какой-то момент Гордон и вовсе понесло. Она дала понять, что Кудрявцева книг не читает, языков не знает, от народа далека — многомиллионные хоромы в Санкт-Петербурге и поездки бизнес-классом тому подтверждение.

Ведущая с улыбкой отреагировала на откровения подруги и припомнила ей "упакованный" элитный автомобиль за 350 тысяч евро и кольцо на пальце с ослепляющим камнем. Впрочем, Гордон тут же ответила, что это якобы фианит. После чего Кудрявцева резюмировала: "Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты".

