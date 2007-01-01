На бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге произошел пожар

В Калуге загорелся бывший завод Volkswagen. В настоящий момент площадь возгорания составляет четыре тысячи квадратных метров.

Источник РИА Новости сообщает, что загорелся склад с пенопластом.

Все сотрудники завода эвакуированы. По предварительным данным, пострадали два человека, они надышались продуктами горения. От госпитализации отказались.

На месте работают пожарные, запрошены дополнительные расчёты из соседних районов, пишет telegram-канал SHOT.

завод Volkswagen был открыт в 2007 году, с 2009-го он работал в режиме полного цикла — со сваркой и окраской кузовов. В 2024 году производство перезапустили, теперь на заводе производят автомобили нового российского бренда TENET.